السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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أستاذ علوم سياسية: الصين تستعد للتعاون مع العرب ككتلة اقتصادية

جريدة الدستور

كشف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أهمية توقيت القمة العربية الصينية التي عقدت في المملكة العربية السعودية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


أهمية القمة العربية الصينية عالميًا وإقليمًا ومحليًا 

وقال «سلامة» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «Extra news»، مساء اليوم السبت، إن القمة العربية الصينية تكتسب أهميتها من عدة جوانب ومستويات الأول من المستوى العالمي لما يشهده العالم من تغيرات وانتقال لمراكز القوة وصعود لقوة أخرى من بينها الصين، ومن ثم كان لا بد من عقد هذه القمة ككتلة عربية مع القوة المهمة وهي الصين.
وأضاف أنه على المستوى الإقليمي والعربي يوجد قيادات عربية موجودة في مصر والإمارات والعراق لديها رؤية واضحة لتغير نمط الحياة في دولها وتحسين جودة الحياة، ولدي هذه الدول خطط واضحة للتعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة وفي مقدمتها الصين.
وأشار إلى أن المستوى الأخير متعلق بالمستوى المحلي والداخلي في الصين، حيث تشهد تغيرات مهمة في تحديد أولوياتها في العلاقات الخارجية ومن بينها التعاون مع الكتلة العربية كمنطقة ومساحة كبيرة للتعاون الاقتصادي.
 

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