السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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القصاص: القمة العربية تمثل خرائط جديدة للشراكات الاقتصادية بين الصين والعرب

أكرم القصاص
أكرم القصاص

كشف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، عن نتائج القمة العربية الصينية الأولي في المملكة لعربية السعودية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "Extra news"، مساء اليوم السبت، إن  القمة العربية الصينية تمثل خرائط جديدة للشراكات الاقتصادية بين الصين والدول العربية.

وأضاف، أن ذلك يعد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أهمية إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية، لأن الصين شريك مهم للدول العربية سواء السعودية أو الخليج أو مصر، ولها مشروعات كثيرة ومبادرة "الحزام والطريق"، وأنها تمثل أمرًا مهمًا للتنمية.

وتابع: "رأينا خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة العالمية وتأثيرات الاقتصاد واختلال في النظام العالمي والتأثيرات الاقتصادية وعدالة التنمية، وأن نتائج وبيان القمة العربية الصينية يمثل ترجمة لطموحات للشراكة السياسية والاقتصادية، بشكل كبير، ويؤكد أهمية ربط الاستقرار بالتنمية، وعدم التدخل في شئون الدول، ويفتح مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون بين الدول العربية والصين".

وأكد أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية الصينية تحدثت عن سياقات مختلفة لبناء العلاقات الاقتصادية بشكل أكثر عدالة، لافتًا إلى أن العلاقات بين الدول العربية والصين ممتدة، ولها العديد من المسارات خلال السنوات الماضية.

وأردف أن الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية تخدم المصالح المشتركة، وتخدم نوعًا من الاستقرار الاقتصادي والصين معروفة أنها مصنع العالم، ولها مطالب فيما يخص الطاقة، والدول العربية ومصر طموحات للتنمية، والصين موجودة في المشروعات المختلفة سواء في مثل العاصمة الإدارية وقناة السويس وغيرها.

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