مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحاول الملايين حول العالم من عشاق الساحرة المستديرة التعرف على جدول مباريات دور نصف النهائي في كأس العالم قطر 2022، والقنوات الناقلة في الشرق الأوسط، فمل يوم يتزايد حماس عشاق كرة القدم في كافة الأرجاء لبطولة كأس العالم 2022، وهي النسخة التي حملت في طياتها حتى الآن الكثير من الإثارة والحماس.

مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر

ومع اقترابنا من خط النهاية للمونديال، تزداد الإثارة في الأمتار الأخيرة من الماراثون الكروي، بوصولنا إلى نصف النهائي، فقط أربعة منتخبات واحد منهم سيعانق الذهب في النهاية ويصبح بطل العالم لأربع سنوات.

وينتهي اليوم دور ربع النهائي، بمباراة تجمع منتخبي البرتغال والمغرب يليها مباراة أخرى تجمع بين إنجلترا وفرنسا ارتفع التنافس في البطولة بمباريات من العيار الثقيل، ليستمر المشوار حتى النهاية ومعانقة اللقب الغالي.

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في رع نهائي كأس العالم 2022

تنطلق المباراة بين فرنسا وإنجلترا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الموافق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، وعند الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة فرنسا وإنجلترا اليوم السبت في كأس العالم

تقام المباراة بين فرنسا وإنجلترا اليوم السبت على أرض ملعب استاد البيت المونديالي في الدوحة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف النهائي من كأس العالم 2022؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لنصف نهائي كأس العالم:

الأرجنتين

كرواتيا

جدول مباريات كأس العالم 2022 - نصف النهائي

مباراة الأرجنتين – كرواتيا

الموعد: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية وقطر

المكان: استاد لوسيل

أما المباراة الثانية ستحدد من بين الفائز من (المغرب والبرتغال) - الفائز من (إنجلترا وفرنسا)

الموعد: الأربعاء 14 ديسمبر 2022

بتوقيت 21:00 مصر، 22:00 بتوقيت السعودية وقطر

المكان: ستاد البيت