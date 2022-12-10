حبس متهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة فى مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة، حبس عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، باكتشافه بكسر زجاج سيارته وسرقة "2 حقيبة بداخلهما مبالغ مالية- هاتف محمول- متعلقات شخصية" من داخلها حال تواجدها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" وأقر بقيامه بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات الواقعة على "متطباته الشخصية- شراء أجهزة كهربائية" كما تم بإرشاده ضبط الأجهزة المشار إليها- الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.