السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على تطبيق قانون المحال العامة الجديد بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلق اليوم السبت البرنامج التدريبي للعاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، على تطبيق القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، وهو القانون الخاص بتراخيص المحال العامة الجديد، وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وحضر البرنامج التدريبي، جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ومراكز مدن المحافظة بالكامل (الإسماعيلية، أبو صوير، القصاصين الجديدة، التل الكبير، فايد، القنطرة غرب، القنطرة شرق) للتدريب على كيفية إدخال الطلب، والتنسيق مع الإدارات الداخلية بالوحدة المحلية، لسرعة إنجاز وتقديم الخدمة للمواطنين في ظل القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

وقام بمحاضرة العاملين، مجموعة من مسئولي مشروعات التنمية المحلية بوزارة التخطيط، برئاسة العميد سامح فوزي مدير مشروعات التنمية المحلية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد، تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين؛ بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأشار "بشارة" إلى أن القانون الجديد رُوعِيَ فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير ٩٠ يومًا، مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.

وأضاف أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتيّ التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل ميسر وسريع.

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