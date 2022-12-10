السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حل مشاكل الإنارة العامة بنطاق حيّ ثالث في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابعت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، على مدار اليوم السبت، أعمال النظافة العامة اليومية بنطاق الحي، حيث نفّذت أطقم النظافة بالحي، حملة لإزالة الأتربة والتراكمات بالنقاط الأساسية، علاوة على جمع ورفع القمامة والمخلفات من الأماكن السكنية وكنس الشوارع الداخلية بنطاق الحي.

وقامت أطقم الكهرباء بالحي برفع كفاءة شبكات الإنارة والكهرباء، حيث تمت الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل عدد ٦ بلاغات خاصة بقطاع الإنارة، بالإضافة إلى صيانة عدد من أعمدة الإنارة بنطاق نادي الدواجن وطريق فؤاد عزيز غالي والشوارع المتفرقة منه.

وتأتي تلك الأعمال فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً في قطاع النظافة العامة.

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