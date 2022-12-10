السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد المشروعات الإنشائية ويشدد على جودة التنفيذ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، عددًا من الإنشاءات الجديدة بأرض الجامعة بكفر سعد ببنها.

ورافق رئيس الجامعة في جولته، الدكتور رضا عبدالحليم، عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي للجامعة، حيث تابع أعمال مشروع تعلية دورين بالمبنى الرئيسي بكلية الحقوق لخدمة العملية التعليمية وطلاب الكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية، والذي يتكون من طابق أرضي، و3 أدوار ويضم 9 معامل للتدريب، ومكاتب إدارية، وقاعات للمحاضرات والاجتماعات وقاعة مسرح بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد سوسة أن مركز الإبداع الرقمي الجاري إنشاؤه بالجامعة يأتي في إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين جامعة بنها ووزارة الاتصالات في إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بمجتمعات التدريب والإبداع التكنولوجي، واستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

وشدد رئيس الجامعة، خلال الجولة، على أهمية استغلال كل منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، مؤكدًا الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقًا للمواصفات المعتمدة.

الانشاءات الجديدة التشطيبات النهائية الدكتور جمال سوسة جولة تفقدية جودة التنفيذ رئيس جامعة بنها

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