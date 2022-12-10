رفع 76 طن قمامة ومخلفات من مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، اليوم السبت، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم مدينة فايد بحمولة بلغت ٣٠ طنا.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة فايد: تم رفع مخلفات وقمامة من قرى سرابيوم، هويس سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، كسفريت، بحمولات بلغت ٤٦ طنا.

وفي سياق آخر، قام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بالمرور على شوارع مدينة فايد، وتم رفع الإشغالات من عموم المدينة، وذلك من أجل الحفاظ على حرم الطريق والأرصفة المخصصة للمارة.

تأتي تلك الأعمال فى إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً في قطاع النظافة العامة.

وعلى الجانب الآخر، عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الدوري بنواب الإسماعيلية، والذي يتم خلال طرح ومناقشة المشكلات العامة التي تخص المواطنين بالمحافظة، في إطار التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء المجالس النيابية لخدمة المواطن الاسماعيلي.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمحافظة الإسماعيلية.

وتم تخصيص اجتماع اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي وخطة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بجانب عرض ومناقشة بعض المشكلات التي تخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وحرص بشارة خلال الاجتماع على أن يعرض نواب الإسماعيلية المشكلات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بدوائرهم، بالتوازي مع تقارير رؤساء الوحدات المحلية بذات المناطق، حتى يتمكن الجهاز التنفيذي للمحافظة من تحديد احتياجات المواطنين بشكل دقيق وتلبيه احتياجاتهم.

وشدد علي ضرورة تقديم مقترح بالمشروعات المراد تنفيذها، بشكل يراعي المناطق الأكثر احتياجا لإدراجها خلال خطة العام المالي القادم، وضرورة وضع خطة للمشروعات العاجلة والآجلة يتم تقسيمها لخطة خمسية، على الخمس سنوات القادمة، وأن يتم الانتهاء من كافة المشروعات المطروحة أولا بأول.

ووجه، بضرورة تقديم مطالب حقيقة مبنية علي اسس وضوابط بشكل مدروس، وتحديد التكلفة، وطريقة العمل؛ و ضرورة دراسة توابع للقري علي مستوي المحافظة بالكامل ، والوقوف علي ابعادها لأدراجها ضمن الخطة القادمة، مشددا، علي عدم ادرج اي مشروع خارج الحيز العمراني بالخطة الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة المشروعات المراد تنفيذها بشكل دقيق وتحديد التكلفة بشكل مسبق.

وأشار "بشارة، إلي أنه منذ البداية كان لدينا ٤١ مشروع في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب متوقفين عن العمل ، تم الانتهاء منهم جميعا فيما عدا ١٧ مشروع وجاري العمل بهم، معلنا عن افتتاح عدد من المشروعات خلال الفترة القادمة، حيث سيتم افتتاح مجمع محطات مياه الشرب بالقصاصين الجديدة بنهاية العام الجاري، و محطة الصرف الصحي الفرعية بقرية فنارة في ٣١ يناير ٢٠٢٣، ومحطة الصرف الصحي التي تخدم قري التل الكبير (الجزيرة الخضراء، البعالوة، القرين ، العهدة) في ٢٨ فبراير ٢٠٢٣.

كما سيتم الانتهاء من أعمال تسليم شبكات محطة الصرف الصحي بالواصفية في ٣١ يناير ٢٠٢٣، ومحطة الصرف الصحي الفرعية بقرية الحجاز "الكيلو ٢" في ٣١ يناير ٢٠٢٣، بجانب الانتهاء من محطة مياه الشرب الصغرى بقرية عين غصين في ١ مارس ٢٠٢٣، وجاري طرح أعمال محطة مياه الشرب الكبرى بعين غصين.

وفيما يخص محطة الصرف الصحي " الجميزة " بقرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين، وجه محافظ الإسماعيلية بإنهاء جميع الملاحظات خلال شهر ، ويليه استلام الشبكات مباشرة.

وفيما يخص محطة المياه العكرة بمركز ومدينة القنطرة شرق، وجه المحافظ بأن يستلم مركز ومدينة القنطرة شرق المحطة خلال أسبوع، على أن يتم تدريب العمال بالوحدة المحلية عن طريق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالقنطرة شرق.