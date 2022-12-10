السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

محطة لمعالجة مياه الصرف داخل قرية الضهرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

إنجازات كبيرة حققتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى محافظة الدقهلية، عبر تطوير البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها، ما أسهم في تغيير حياة سكان المحافظة للأفضل، وعملت المبادرة على تغيير شبكات الصرف أو إحلالها وتطويرها، ما قضى على أزمات تسرب المياه فى الشوارع وتعطيل حياة المواطنين، وسعت لإعادة الاستفادة من تلك المياه في ري الأراضي الزراعية.

وقامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف داخل قرية الضهرية للاستفادة من تلك المياه فى رى الأراضي الزراعية، وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع السكان بعدما عانوا على مدار سنوات كثيرة داخل قريتهم بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم فى منظومة الصرف الصحي. 

 

محطة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في ري الأراضي

فى ذلك السياق  قال جمال حلمى، أحد أبناء قرية الضهرية، إن المبادرة نفذت خطة تطوير على جميع المحاور، ولم تترك أى مشكلة يعانى منها أهالى القرية إلا وتعاملت معها، مشيرًا إلى أن أزمة تهالك شبكة مياه الصرف الصحى عانى منها الكثير من قرى المحافظة، الأمر الذى كان يتسبب فى شلل مرورى بالطرق الرئيسية، بسبب غرقها فى مياه الصرف، ومن ثم انتشار الأمراض.

وأضاف أن المبادرة طورت شبكة الصرف الصحى التى أنشئت منذ سنوات عديدة، وبنت محطة معالجة للمياه وإعادة استخدامها فى رى الأراضى الزراعية، ما أسهم فى حل أزمة الرى، لافتًا إلى أن أغلب سكان القرى من الفلاحين البسطاء الذين تنحصر أحلامهم فى رى حقولهم دون عناء.

وذكر أنه يأمل في أن تستمر المبادرة في تقديم خدماتها للقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا حتى يتم تغيير حياة الفقراء، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المحتاجين.

حياة كريمه المبادرة الدقهلية الصرف الصحي سكان

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