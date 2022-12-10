إلهام شاهين عن تكريمها من لندن: سعيدة بهذا التكريم

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" أثناء تكريمها بحضور السفير المصري في لندن، بمناسبة إقامة أول مهرجان للسينما العربية في لندن.

وكتبت إلهام شاهين معلقة على الصور: "الدكتور خالد علي والدكتورة هالة سرحان والسفير المصري شريف كامل في لندن وعبد السلام الإدريسي نائب رئيس الغرفة العربية البريطانية التجارية Arab British Chamber of Commerce سعيدة بهذا التكريم في لندن".

كانت الفنانة إلهام شاهين قد وجهت كلمة خلال ندوة تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد حصولها علي جائزة فاتن حمامة للتميز.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن كاملة أبو ذكري مخرجة مبدعة وتحب الممثل بشكل كبير، مؤكدة أنه رغم ابتعادها عن السينما منذ سنوات لكن مسلسلها الأخير “بطلوع الروح” كان بمثابة فيلم سينمائي.

وأضافت إلهام شاهين، أن فيلمها مع المخرجة كاملة أبو ذكري حقق رقمًا كبيرًا من حيث الحصول على الجوائز، والتي وصلت إلى 50 جائزة، بينما حصل فيلمها يوم للستات 23 جائزة.

وتابعت إلهام شاهين “كاملة أبو ذكري شرفت اسم الفن المصري، وتكريمها من قبل مهرجان القاهرة السينمائي امر مستحق”.