إخماد حريق سيارة ملاكى بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل سيارة ملاكي بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، بنطاق محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.