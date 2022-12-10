السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق سيارة ملاكى بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى دون إصابات

جريدة الدستور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل سيارة ملاكي بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، بنطاق محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية حريق طريق مصر إسكندرية الصحراوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

بعد تسجيل حالة جديدة.. هل سيتفشى جدري القرود في مصر وما المؤشرات؟

«تمنت الموت أثناء عملها».. أزمات القلب تنهي حياة «ملاك الرحمة» بمستشفى في بورسعيد

ضبط 2097 قضية متنوعة خلال أسبوع

ضبط 20 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية

ضبط 43 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة

ضبط 1694 قضية اتجار بالمواد المخدرة بـ 66 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة