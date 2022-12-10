السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 32 طن قمامة ومخلفات من مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، اليوم، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم المدينة.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع مخلفات وقمامة من قرى الرياح، النصر، أبوطفيلة، البياضية، الشهيد خيري، أبوخليفة، بحمولات بلغت ٣٢ طنًا تقريبًا.

وفي سياق آخر، قام قسم التشجير بقص وتقليم الأشجار بمنطقة الخدمات بقرية الروضة.

تأتي تلك الأعمال في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في قطاع النظافة العامة.

وعلى الجانب الآخر كشف المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن بعض الحقائق عن منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال عثمان إنه بخصوص الكلام المتداول عن الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المسجلين بمصلحة الضرائب، هناك بعض النقاط الإيضاحية الهامة التي يجب توضيحها في هذا الأمر.

أكد رئيس الغرفة التجارية أنه يجب التفرقة بين الانضمام إلى المنظومة وبين إصدار الفاتورة أو الإيصال، حيث إن جميع من هو مسجل لدى مصلحة الضرائب ملزم بالانضمام إلى المنظومة وليس الجميع ملزمًا بالإصدار، مؤكدًا أنه بحد أقصي منتصف ديسمبر القادم يجب علي جميع الممولين التسجيل على المنظومة، ثم بعد التسجيل على المنظومة يتقدم بطلب إرجاء وبالتالي لن يصدر فواتير ولا إيصالات ولا يوجد أي تكلفة مالية عليه إطلاقًا.

وأوضح عثمان أنه في حالة الانتظار لبعد منتصف ديسمبر، فلن يكون متاحًا وقتها التقدم بطلبات للمأمورية وسيكون ملزمًا بالتسجيل الذاتي، وبالتالي لن يتمكن من التسجيل إلا من خلال شراء ختم إلكتروني وهو ما له تكلفة مالية حتى في حالة عدم إصدار فواتير.

وأضاف أنه في هذه الحالة سيذهب المنتفع إلى المأمورية ويتقدم بطلب تسجيل على منظومة الفاتورة، ثم يتابع بريده الإلكتروني، حيث سيتم إرسال دعوتين، سيضغط عليهما ويسجل نفسه على المنظومة وبعدها سيذهب إلى المأمورية، يقدم طلب إرجاء إذا كان كل تعاملاته مع مستهلك نهائي لأنه في هذه الحالة لن يصدر فواتير ولا حتى إيصالات لحين وقت إلزامه بالإيصال الإلكتروني المحدد بالجريدة الرسمية وتنتهي في سنة ٢٠٢٥ ووقتها يشتري جهاز pos لإصدار الإيصالات من عليه وتساعده المصلحة في عملية الربط أو التكامل بين جهاز pos وبين الحساب الذي قام بعمله في الخطوة الخاصة بالتسجيل لإصدار الإيصال.

وتابع عثمان أنه في حالة التعامل مع منشآت أعمال بحيث يبيع لأحد مسجل ضريبيًا، سيقوم بشراء توقيع أو ختم إلكتروني ويعرفه على جهاز الكمبيوتر لديه ويقدم طلبًا للمأمورية يسمى "طلب إصدار فاتورة عن طريق البورتال"، ثم يقوم بعمل تكويد السلع أو الخدمات ويصبح مستعدًا لإصدار الفاتورة.

واختتم عثمان أنه حال التعامل مع منشآت أعمال سيتم التسجيل على المنظومة، ولن يقدم طلب إرجاء لأنه سيقدم طلب إصدار فاتورة عن طريق البورتال وسيصدر فواتير.

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