السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد لشهر ديسمبر 2022

جريدة الدستور

يكثف البحث حاليًا من قبل آلاف الأسر عن طريقة تسجيل قراءة الغاز بتروتريد  لشهر ديسمبر 2022، وذلك استعدادًا لدفع رسوم خدمة الغاز المنزلي عن الشهر الجاري دون التخلف عن السداد.

تسجيل قراءة الغاز بتروتريد  لشهر ديسمبر 2022

أعلنت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر ديسمبر 2022، وتتيح شركة بتروتريد لعملائها، إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي كل شهر، بداية من يوم 1 في الشهر حتى يوم 20 في الشهر ذاته، عبر موقعها الإلكتروني بخطوات سهلة وبسيطة، دون الحاجة إلى انتظار زيارة المحصل، وهو إجراء متبع منذ 2020 لتجنب انتشار فيروس كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع. 

سداد الغاز المنزلي شهر ديسمبر 2022 إلكترونيًا

ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعميم "التحول الرقمي" في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 14 طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرًا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بـ فواتير الاستهلاك الشهرى.

 تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر ٢٠٢٢

 ويتصدر رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر ٢٠٢٢، محركات البحث الشهيرة "جوجل"، بالتزامن مع مناشدة شركة «بتروتريد» عملائها بسرعة تسجيل قراءة عداد الغاز للشهر الجاري قبل انتهاء المدة المحددة لتلك العملية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

لينك بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

متاح.. لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر ٢٠٢٢:

الدخول على الموقع الإلكترونى لشركة بتروتريد عبر الرابط التالي 

  • اختيار أيقونة إدخال قراءة الغاز.
  • إدخال رقم المشترك المدون على إيصال الغاز المنزلي.
  • الضغط على أيقونة اعرض.
  • كتابة الاستهلاك الموجود من واقع عداد الغاز (الأرقام الموجودة داخل الجزء الملون باللون الأسود داخل عداد الغاز).
  • الضغط على حفظ.
  • سيتم تحويلك تلقائيا إلى شاشة تم تسجيل القراءة بنجاح.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

كما توفر شركة بتروتريد طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر ٢٠٢٢، وهي من خلال تطبيق بتروميتر،  ومن خلال مندوبي الشركة، ومن خلال خدمة العملاء على الرقم التالي 1122، أو من خلال خدمة IVR.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

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