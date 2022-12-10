قنا تشارك في معرض «Food Africa» للصناعات الغذائية بالقاهرة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا شارك في معرض "Food Africa" في دورته السابعة خلال الفترة من 5 إلى الجاري، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في إطار تنفيذ خطة تنمية تكتل العسل الأسود والتى تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الصناعية بالمعارض المحلية.

وأضاف الداودي، أن مشاركة محافظة قنا بمعرض "Food Africa" يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير صناعة العسل الأسود إنتاجيًا وتسويقيًا وإداريًا، بالإضافة إلى تطوير التصنيع وفقًا للأساليب والمعدات الحديثة التي تسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة وتعطي جودة أفضل للمنتج كجزء من منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة ، وذلك لتوفير فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بالمحافظة.

من جهته، قال الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن المحافظة شاركت بعدد 12 عضو من أعضاء تكتل العسل الأسود ما بين مُصنّع ومُنتج للعسل الاسود كممثلين عن التكتل فى محافظة قنا؛ للتعرف على الصناعات الغذائية القائمة على منتجاتهم ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف.

كما شارك 5 من أصحاب العصارات و5 من مزارعي الشمر كزائرين، حيث تم زيارة عدد من أجنحة كبرى شركات التصدير وشركات التجفيف للحاصلات الزراعية والمواد الغذائية وشركات تصنيع الآلات وماكينات التعبئة والتغليف وماكينات غربلة الحاصلات الزراعية.

وأضاف شاكر، أنه شارك في المعرض أكثر من 700 شركة تمثل 32 دولة، وأكثر من 500 مشتري دولي من مختلف دول العالم تواجدوا في 3 قاعات كبيرة وهو ما يعكس أهمية المعرض والذي أصبح واحداً من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي.

يذكر أن فعاليات المعرض تم افتتاحها يوم 5 ديسمبر من قِبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والسفراء ورؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية.

كما يُعد معرض "Food Africa" من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية.

ويمنح المعرض، المشاركين فيه فرصة لاستكشاف ودخول السوق المصري وصناعة الزراعة المزدهرة بالقارة الأفريقية من خلال طريقته المبتكرة في عرض المنتجات وإقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي والتوفيق بين المؤسسات، ويمثل المعرض بوابة تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي في مصر وأفريقيا.