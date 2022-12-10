يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، المقرر انطلاقها في منتصف شهر يناير القادم 2023.

ويبحث جميع طلبه وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي العام على خطوات تجهيز التابلت استعدادا للامتحانات على شبكة school.

وننشر خلال تلك التقرير خطوات تجهيز التابلت للامتحانات عبر شبكة school، وجاءت الخطوات كالآتي:

خطوات تجهيز التابلت على شبكة (school) استعدادا لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي

١- الضغط على Knox manage من ال ٣ شروط على الشمال نختار Down load configration

شبكة G10 ، وفي حالة إذا كان أمامها installنجعلها delete.

۲ - نضغط على sitting ونختار شبكة schoolنضغط عليها ضغطه مطوله، وستظهر قائمة منسدله نختار أخر اختيار ( إدارة ضبط الشبكة ).

٣- ستظهر قائمة به الهوية لا تقم بتغير الهوية

في شهادة ال A نختار don't validateأو عدم المصادقة Mac address type، ونختار الاختيار الثانى tablet macأو الخاص بالجهاز اللوحي ثم عمل حفظ.

٥- التأكد من ظهور كلمة connectedوظهور شبكة school.

وفي حالة عدم ظهور شبكة school، نتبع الخطوات التالية:

- لو شبكة enrollment متصله نعمل لها forget (نسيان ).

- أمام شبكة G10 نضغط على Deleteمرتين ثم ok

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظام التقييم، لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام.

وأوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

وبشأن المشروعات البحثية، أوضح القرار، أنها ستكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع، وستكون على مستوى المدرسة، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني"، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذلك التحديات التي تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

وتابع: "يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لاتقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة، لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم المعلم بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تم الاستعانة بها".

واستطرد: "تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي، يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعة المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها، لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

واختتم القرار، بأنه سيضاف لإخطار الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية "نقاط تميز، نقاط تحتاج دعم"، ويتم التقييم من خلال رأي كل من "المعلم رائد الفصل، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور"، ويضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رأي رائد الفصل.