السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتصار السيسى: علينا بالعمل جميعًا لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مجتمعنا

انتصار السيسي
انتصار السيسي

تحدثت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن حقوق الإنسان، بالتزامن مع الاحتفال بيومها العالمي، اليوم 10 ديسمبر.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«يحتفل العالم اليوم بيوم حقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يأتي ليذكرنا جميعًا بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مجتمعنا».

وتابعت: «فهي مهمتنا جميعًا، وهو ما أراه يتم ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة، من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية، التي تعمل بجهد صادق وعمل دءوب لضمان صون كرامة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا».

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