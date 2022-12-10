السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل شرع في سرقة سائق بالإكراه بقليوب

جريدة الدستور

عاقبت الدائرة السادسة، محكمة جنايات شبرا الخيمة، عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالشروع في سرقة سائق بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية في القضية رقم 4491 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 1201 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود.

وكشف أمر الإحالة الخاص أن المتهم عامل، مقيم أبيس، محرم بك بالإسكندرية، شرع في سرق المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "عبد الله .ج" كرهًا عنه بأن باغته بإشهار سلاحًا أبيض - محل التهمة الثانية في وجهه فأحدث إصابته بمواطن متفرقة من جسده والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاوماته إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني، كما أحرز أداة "كتر"، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الدائره السادسه محكمة جنايات عامل السجن المشدد المستشار فوزى يحيى أبو زيد

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