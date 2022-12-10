السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ناقد رياضى: منتخب الأرجنتين ليس قويًا.. ولاعبو البرازيل مغرورون

جريدة الدستور

قال الناقد الرياضي إبراهيم علي إن خروج منتخب البرازيل بالأمس من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم التي تنظمها قطر، مشيرًا إلى أن منتخب كرواتيا من أكثر المنتخبات المنظمة على مستوى التنظيم الدفاعي وبناء الهجمة من المناطق الخلفية.

وأضاف «على»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المنتخب الكرواتي منظم في كل خطوطه، حيث إنه يمتلك أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، ويمكنهم إيقاف خطورة لاعبي خط الهجوم للفرق المنافسة.

ناقد رياضى: لاعبو البرازيل وثقوا فى أنفسهم بشكل مبالغ فيه وتيتى أخطأ

وتابع الناقد الرياضي: «كنت أتمنى أن تفوز البرازيل، لكنني كنت متأكدا من قدرة كرواتيا على تجاوزها إذا امتدت المباراة إلى ركلات الترجيح، لأنهم يمتلكون حارس مرمى رائعا، كما أن تيتي مدرب البرازيل أخطأ في استبدال فينيسيوس جونيور مبكرًا من المباراة، اللاعب البرازيلي مغرور، اللاعبون كانوا يثقون في أنفسهم بالأمس بشكل مبالغ فيه، وهو ما كان أحد أهم أسباب الخروج من المونديال».

وأشار إلى أن منتخب الأرجنتين ليس فريقًا قويًا، لكنه استطاع التأهل إلى مرحلة متقدمة من البطولة وأصبح من بين الـ4 الكبار بسبب قائده ليونيل ميسي، حيث استطاع تسجيل هدف وصناعة آخر أمام منتخب هولندا، الذي كان أفضل بكثير، لكن راقصى التانجو حسموا التأهل من نقطة الترجيح.

منتخب الارجنتين ميسى كأس العالم كاس العالم قطر 2022 مونديال قطر 2022 بطولة كاس العالم بقطر الارجنتين منتخب البرازيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسماء 10 مصابين إثر انقلاب «ميكروباص» فى بنى سويف

«زراعة البحيرة»: الانتهاء من حصر القمح والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

انتهاء صلاة الجنازة على صلاح فضل ودفن جثمانه بمقابر العائلة بالقطامية

«صحة بنى سويف» تنهى استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الداخلية تضبط 105 كيلو بانجو و15 كيلو هيروين بحوزة تجار مخدرات بدمياط

رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف صحى الزراير الجديدة بالسويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة