ناقد رياضى: منتخب الأرجنتين ليس قويًا.. ولاعبو البرازيل مغرورون

قال الناقد الرياضي إبراهيم علي إن خروج منتخب البرازيل بالأمس من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم التي تنظمها قطر، مشيرًا إلى أن منتخب كرواتيا من أكثر المنتخبات المنظمة على مستوى التنظيم الدفاعي وبناء الهجمة من المناطق الخلفية.

وأضاف «على»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المنتخب الكرواتي منظم في كل خطوطه، حيث إنه يمتلك أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، ويمكنهم إيقاف خطورة لاعبي خط الهجوم للفرق المنافسة.

ناقد رياضى: لاعبو البرازيل وثقوا فى أنفسهم بشكل مبالغ فيه وتيتى أخطأ

وتابع الناقد الرياضي: «كنت أتمنى أن تفوز البرازيل، لكنني كنت متأكدا من قدرة كرواتيا على تجاوزها إذا امتدت المباراة إلى ركلات الترجيح، لأنهم يمتلكون حارس مرمى رائعا، كما أن تيتي مدرب البرازيل أخطأ في استبدال فينيسيوس جونيور مبكرًا من المباراة، اللاعب البرازيلي مغرور، اللاعبون كانوا يثقون في أنفسهم بالأمس بشكل مبالغ فيه، وهو ما كان أحد أهم أسباب الخروج من المونديال».

وأشار إلى أن منتخب الأرجنتين ليس فريقًا قويًا، لكنه استطاع التأهل إلى مرحلة متقدمة من البطولة وأصبح من بين الـ4 الكبار بسبب قائده ليونيل ميسي، حيث استطاع تسجيل هدف وصناعة آخر أمام منتخب هولندا، الذي كان أفضل بكثير، لكن راقصى التانجو حسموا التأهل من نقطة الترجيح.