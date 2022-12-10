السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء الاختبارات الإلكترونية للمعلمين الجدد فى مطروح لوظيفة معلم مساعد

الاختبارات الإلكترونية
الاختبارات الإلكترونية

يبدأ المعلمون الجدد من محافظة مطروح، اليوم، أداء الاختبارات الإلكترونية لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات اختبارات المتقدمين من محافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ثم محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، على أن يعقد اختبار المتقدمين بمحافظة القاهرة 14 ديسمبر.

وسيتم استعلام المتقدمين عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.

التربية والتعليم والتعليم الفني الاختبارات الالكترونية الاجراءات الاحترازي إجراء اختبارات الأول والثاني الثانوي الالكتروني الفصل الدراسي الوظائف الحكومية

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