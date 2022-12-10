فى آخر حوار له.. صلاح فضل: نشأت فى بيئة علمية.. وهذه وصية والدى

قال الدكتور صلاح فضل إنه نشأ في بيئة علمية ريفية، وكان جده أحد علماء الأزهر، ووالده كان شاعرًا، ويدرس القضاء الشرعي بالأزهر، وتوفي عندما "كنت في سن الرابعة".

وأضاف «فضل» في آخر حوار له ببرنامج «ضي القناديل» الذي تقدمه الدكتورة صفاء النجار ويذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، أن والده كان مولعًا أن يكتب في دفتره بعض الأشعار والملاحظات والذكريات، معقبًا: «واطلعت على بعض هذه الذكريات التي لصقت في ذهني، وخاصة ما يتصل بي، فوجدته قد كتب في إحدى صفحات دفتره، ولد يوم الأحد الثالث عشر من مارس عام 1938، ولد أسميته محمد صلاح الدين، وذلك لكي يستغنى باسمه ويبنى حياته المستقبلية مستقلًا عن أسرته وأبيه».

وصية غير مباشرة أوحت بها روح أبي

وتابع: «علقت بذهني منذ تلك الفترة بأنه مطلوب مني أنها وصية غير مباشرة أوحت بها روح أبي، أن أصنع اسمي بمفردي، وألا أعتمد على اسم أبي أو جدي أو عائلتي، بعد أن بلغت مبلغ الرجال وأكملت دراستي الجامعية عاودت دفتر أشعاره في نوع من محاولة الوفاء لذكراه، وما يكنه الابن لأبيه من إعزاز، وعندما قرأت شعر أبي وجدته متوسطًا أو دون المتوسط، وهذه هي المأساة أنني مارست النقد على من أنجبني، وقلت إنه لا يستحق أن أطبعه».