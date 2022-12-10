السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شهيد الشهامة.. تفاصيل مقتل شاب على يد بلطجية لدفاعه عن بائعة مناديل ببورسعيد

جريدة الدستور

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة مقتل شاب راح ضحية بلطجية، نتيجة دفاعه عن بائعة منادية بمحافظة بورسعيد، والتي عرفت بـ«مسلم شهيد الشهامة» ولقي مصرعه بعد دخوله المستشفى.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الجريمة إلى عدة أشهر ماضية، قام حينها المتهمون بالتعدي على الشاب «مسلم هاني» 20 عامًا، والذي يعمل في صيد وتجارة وبيع الأسماك، بـ 12 طعنة نافذة بالبطن بسبب دفاعه عن بائعة مناديل، وبعد خروج الشاب من المستشفى وتماثله للشفاء، اعتدى عليه 5 من المتهمين للمرة الثانية بآلات حادة، وأصابوه بنزيف في المخ، فعاد إلى المستشفى من جديد وتوفي على إثر ذلك.

ضبط المتهمين

عقب تحديد الجناة تم تكثيف إجراءات البحث لضبط المتهمين وتضيق الخناق على ذويهم، حيث نجح ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة الضواحى فى ضبط المتهم الأول ويدعى خيري، كما تمكن ضباط البحث الجنائي من تحديد مكان المتهم الثانى ويدعى ياسر ومداهمة مكان اختبائه فجراً وإلقاء القبض عليه، والعرض على نيابة بورسعيد العامة عقب إقراره بارتكاب الواقعة بمعاونة المتهم الأول.

فيما شيّع المئات من أهالي محافظة بورسعيد، أمس الجمعة، جثمانه وسط انهيار أهله وأصدقائه وأقارب المجني عليه.

إسلام شهيد الشهامة مسلم شهيد الشهام بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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شهيد الشهامة.. تفاصيل مقتل شاب على يد بلطجية لدفاعه عن بائعة مناديل ببورسعيد

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