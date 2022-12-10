السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مشوار المغرب في كأس العالم 2022 قبل مواجهة البرتغال اليوم بربع النهائي

منتخب المغرب
منتخب المغرب

يخوض المنتخب المغربي مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم السبت، أمام نظيره البرتغالي، في ربع نهائي كأس العالم 2022، وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وخاض المنتخب المغربي العديد من المواجهات القوية قبل الوصول لتلك المرحلة التي لم يصلها أي منتخب عربي في المونديال العالمي على مدار التاريخ، فيما سجل حضور إفريقيا الرابع في ربع نهائي كأس العالم.

تواجد منتخب أسود الأطلس في المجموعة السادسة وتصدرها في النهاية برصيد 7 نقاط؛ من التعادل أمام كرواتيا دون أهداف، والفوز على كندا 2-1 وكرر الفوز على بلجيكا 2-0 ، مسجلا 4 أهداف واستقبل هدف وحيد، ليواجه إسبانيا في دور الـ16 ويتغلب عليها بركلات الترجيح 3-0 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

أرقام المنتخب المغربي في كأس العالم 2022

  • بات المنتخب المغربي؛ أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم عبر التاريخ.
  • بعد فوزها على إسبانيا، عادل المنتخب المغربي رقم الكاميرون؛ كأكثر منتخب أفريقي دون خسارة في مباريات متتالية بكأس العالم (5 مواجهات).
  • حكيم زياش وأشرف حكيمي (7 مباريات) تجاوزا مصطفى حاجي (6 مباريات ) ليصبحا اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخب المغرب في كأس العالم.
  • سجّل حكيم زياش أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم (3:30) والهدف الأبعد مسافةً للمنتخبات العربية كذلك في تاريخ البطولة (منذ 1966) (30.66م)، وجاي الهدف أمام منتخب كندا.

 

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام البرتغال

ومن المنتظر أن يدخل وليد الركراكي المدير الفني للمغرب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سليم أملاح، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط.

خط الهجوم: زكريا أبو خلال، يوسف النصيرى، حكيم زياش.

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