السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد توصية لجنة التخطيط بالأهلي.. كولر يحسم مصير رباعي الفريق بشأن التجديد

إجتماع الخطيب و لجنة
إجتماع الخطيب و لجنة التخطيط مع كولر

تترقب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، موقف السويسرى مارسيل كولر المدير الفني الفريق الأول بالنادي الأهلي، من حسم موقف الرباعى أيمن أشرف ورامي ربيعة وحسين الشحات وياسر إبراهيم، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وكشف مصدر مسئول، أن اللجنة تركت الحرية للمدير الفنى لحسم قراره فى ضوء احتياجاته لهؤلاء اللاعبين وفقًا للمستوى الفنى لكل منهم خاصة بعدما اشترط عدم التجديد لحين الوقوف على مستوى اللاعبين سواء في التدريبات أو المباريات التي يحتاج إليهم للمشاركة.

وأضاف المصدر، أن لجنة التخطيط أوصت بضرورة التجديد للرباعي إلا لم يكن هناك اعتراض من جانب المدير الفتى على تواجد أى منهم داخل صفوف الفريق الأول.

في المقابل حصل الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلى بقيادة السويسري  مارسيل كولر المدير الفني على تسجيل مباريات لفريق الاتحاد السكندري الأخيرة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بينهما بعد غد الإثنين، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.

وعقد السويسري جلسة خاصة مع الجهاز المعاونه من أجل التحضير لمباراة زعيم الثغر في الدوري، بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب لقاء مباراة غزل المحلة.

وطلب كولر من الجهازالمعاون  تحديد نقاط والضعف بين صفوف المنافس، للاستقرار على الخطة المناسبة لمواجهته فى ضوء هذا التقرير والتركيز على مباراته الأخيرة أمام فيوتشر إف سي.

وكلف المدير الفني التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو بمتابعة آخر 5 مباريات للمنافس من أجل وضع تصور لخطة وطريقة المدرب للفريق المنافس.

لجنة التخطيط الاهلى السويسري مارسيل كولر رامى ربيعة محمد هاني

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