السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تفاصيل تدريب معلمي وموجهي الدراسات الاجتماعية على النظام الجديد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً لجميع المديريات التعليمية، في مختلف محافظات الجمهورية بشأن بدء تدريب معلمي وموجهي مادة الدراسات الاجتماعية 13 ديسمبر الجاري.

وجاء نص الخطاب، أنه في إطار خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ وبالتعاون مع مؤسسة سلاح التلميذ واستكمالا للتدريبات يرجى  التأكيد على موجهي مادة الدراسات الاجتماعية بمتابعة التدربيات التي ستعقد من خلال قاعات الفيديو كونفراس بقاعات الجمهورية، على أن يكون اليث من القاعة الرئيسية بديوان الوزارة وذلك في الفترة من ۲۰۲۲/۱٢/١٣ إلى ١٢/١٤/٢٠٢٢ وذلك خلال الفترة الصباحية.

 وفقاً للجدول التالي:

- موجهي مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر ظهرا.

- معلمي مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه ينطبق ما جاء بالقرار الوزاري 168 لسنة 2022 بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام على طلاب صفوف النقل لفصول الخدمات المسائية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وبشأن نظام التقييم، أوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

وبشأن المشروعات البحثية، أوضح القرار، أنها ستكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع، وستكون على مستوى المدرسة، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني"، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذلك التحديات التي تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

وتابع: "يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لاتقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة، لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم المعلم بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تم الاستعانة بها".

واستطرد: "تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي، يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعة المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها، لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

واختتم القرار، بأنه سيضاف لإخطار الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية "نقاط تميز، نقاط تحتاج دعم"، ويتم التقييم من خلال رأي كل من "المعلم رائد الفصل، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور"، ويضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رأي رائد الفصل.

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الأول والثاني الثانوي السادس الابتدائى الدراسات الاجتماعية الصف الخامس المديريات التعليمية القرار الوزاري الفيديو كونفراس النظام الجديد

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تفاصيل تدريب معلمي وموجهي الدراسات الاجتماعية على النظام الجديد

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