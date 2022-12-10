السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شركة «بتروسيلا» للبترول تعلن عن وظائف متاحة بنظام الإعارة

وظائف
وظائف

أعلنت شركة بتروسيلا، إحدى شركات قطاع البترول، اليوم السبت، عن حاجتها لعدد من الوظائف بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة. 

وكشف بيان الشركة حاجتها لعدد ٣ مهندس حفر بخبرة لاتزيد عن ١٠ سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، مهندس خزانات بخبرة لاتزيد عن ١٠ سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

كما أنه مطلوب مهندس ميكانيكا بخبرة لاتزيد عن ١٠ سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وكيميائي بخبرة لا تزيد عن ١٠ سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، و٢ أخصائي عقود ومناقصات بخبرة لاتزيد عن ١٠ سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وتطلب الشركة أيضًا عدد ٢ مهندس أمن صناعي بخبرة لاتزيد عن ١٠ سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، و٣ فني أمن صناعي بخبرة لاتزيد عن ١٠ سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

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