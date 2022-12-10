وزير الاتصالات: الانتهاء من توصيل الفايبر لـ300 قرية ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية والتوسع بخدمات الحوسبة السحابية باعتبارها ممكنا رئيسيا للتحول الرقمي؛ موضحا أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية وتضم الآن أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية؛ مشيرا إلى تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر لتصبح هي الأولى على مستوى القارة الأفريقية بمتوسط سرعة ما يقرب من 45 ميجابت/ ثانية في أكتوبر 2022 مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة في يناير 2019 بمتوسط سرعة كان يقدر بــ 6.51 ميجابت/ ثانية، وذلك وفقًا لشركة أوكلا العالمية، لافتا إلى تقدم مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولي؛ حيث صنفت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة في المؤشر.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات مؤتمر شركة أمازون ويب سيرفيسيز (AWS) حول تقنيات الحوسبة السحابية AWS MENA Cloud Roadshow ؛ والذى تم خلاله تسليط الضوء على التقنيات الحديثة في الحوسبة السحابية وتطبيقاتها؛ وذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وعدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS).

الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية



وأشار الدكتور عمرو طلعت في كلمته إلى أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية في إطار تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية البالغ عددها نحو 33 ألف مبنى بهذه الشبكة لتتبادل البيانات فيما بينها حيث سيتم الانتهاء من ربط باقي المباني الحكومية خلال العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية في قرى حياة كريمة لتوفير خدمات الإنترنت لأكثر من 58 مليون مواطن في أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، حيث تم حتى الآن توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 300 قرية.



ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى توسيع قاعده الكوادر والمهارات المتخصصة في المجالات التكنولوجية؛ حيث يتم العمل حالياً على زيادة أعداد المتدربين والميزانية المخصصة للتدريب التقني على مدار الأربع سنوات الماضية لزيادة عدد المتدربين في كافة التخصصات التقنية مع الاهتمام بصقل مهاراتهم الشخصية المطلوبة لتعزيز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية.

التوسع في خدمات الحوسبة السحابية باعتبارها ممكنا رئيسيا للتحول الرقمي



كما أشاد الدكتور عمرو طلعت بتوسع شركة أمازون ويب سيرفيسز في أعمالها بمصر، وهو الأمر الذي يكرس قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجاذبيته لشركات عالمية عملاقة ورائدة في هذه المجالات.



وخلال فعاليات المؤتمر؛ أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عن توافر خدمات AWS Outposts فى مصر والتى تخدم كل الجهات الحكومية وكافة قطاعات الأعمال العامة والخاصة.

حيث يمكن للعملاء باستخدام خدمات AWS Outposts، تشغيل الحوسبة والتخزين للمعلومات واستخدام قواعد البيانات والخدمات الأخرى محليا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المتاحة فى سحابة AWS لإنشاء وإدارة وتوسيع تطبيقاتها المحلية.



وأوضحت الدكتورة عزة الشناوى مدير عام مصر وشمال أفريقيا فى شركة أمازون ويب سيرفيسز أن إعلان الشركة عن التوافر العام لخدمات AWS Outposts فى جمهورية مصر العربية يكلل الجهود التوسعية التى تسعى إلى تلبية رغبات عملاء الشركة لإتاحة هذه الخدمة المدارة بالكامل من AWS فى مصر؛ كما توفر خدمات AWS Outposts نفس البنية التحتية والخدمات والأدوات الخاصة ب AWS لأى مركز بيانات محلى أو مساحات مشتركة لمراكز البيانات، مما يتيح تجربة هجينة متكاملة للحوسبة السحابية لعملاء شركة أمازون ويب سيرفيسز فى مصر. وتعد خدمات AWS Outpost مثالية لتطبيقات الأعمال التى تتطلب وصولا سريعا الى الخدمات ومعالجة البيانات محليا فى قطاعات عديدة.

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