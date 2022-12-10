رئيس الوزراء يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين فى مستهل جولته بالسويس اليوم

يستهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، جولته التفقدية اليوم بمحافظة السويس بإزاحة الستار عن المركز التكنولوجي الجديد لخدمة المواطنين بجوار مبنى المحافظة.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

يقدم المركز التكنولوجي الجديد خدمات الإسكان وخدمات الأملاك وخدمات التخطيط العمراني وخدمات المستثمرين وشباب الخريجين والبيئة والخدمات الجماهيري والقانون وبوابة الشكاوى الحكومية، في إطار تطوير وميكنة المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية بالديوان العام.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

من المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء، 3 نقاط حول مقر محافظة السويس، يليها 10 نقاط أخري داخل المحافظة.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

يرافق رئيس الوزراء وزير الإسكان والتنمية المحلية والصحة والعدل والتعليم والتعليم العالي، وفي استقبالهم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وكل القيادات التنفيذية للمحافظة.