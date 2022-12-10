السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين فى مستهل جولته بالسويس اليوم

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

يستهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، جولته التفقدية اليوم بمحافظة السويس بإزاحة الستار عن المركز التكنولوجي الجديد لخدمة المواطنين بجوار مبنى المحافظة.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

يقدم المركز التكنولوجي الجديد خدمات الإسكان وخدمات الأملاك وخدمات التخطيط العمراني وخدمات المستثمرين وشباب الخريجين والبيئة والخدمات الجماهيري والقانون وبوابة الشكاوى الحكومية، في إطار تطوير وميكنة المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية بالديوان العام.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

من المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء، 3 نقاط حول مقر محافظة السويس، يليها 10 نقاط أخري داخل المحافظة.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

يرافق رئيس الوزراء وزير الإسكان والتنمية المحلية والصحة والعدل والتعليم والتعليم العالي، وفي استقبالهم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وكل القيادات التنفيذية للمحافظة.

إزاحة الستار التخطيط العمراني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الشكاوى الحكومية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين القيادات التنفيذية جولة رئيس الوزراء بوابة الشكاوى الحكومية

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