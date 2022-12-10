السبت 10 ديسمبر 2022
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مصر

1539حجزا لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة في أول يوم

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 5246 مواطناً سجلوا بياناتهم إلكترونيا، وبلغ عدد الحجوزات المبدئية 1539 حجزا، وذلك في أول يوم لحجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمختلف مستوياتها "مَسكن"، التي وفرتها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالطرح الأول.

ولفت الوزير، في بيان، إلى أن ذلك ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، حيث بدأت إتاحة الأراضي للحجز من الساعة العاشرة صباح أمس الأول الخميس، الموافق 8/12/2022، وتستمر لمدة شهرين.

وأشار "الجزار"، إلى أن هذا الإقبال الكبير، من المواطنين على حجز الأراضي السكنية بمختلف مستوياتها في المدن الجديدة، هو أكبر دليل على نجاح توجه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتنمية المدن الجديدة، التى تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الطرح يأتي بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، وذلك بشكل دائم ومُيسر، و بدون أية أسبقية، سواء للدخول على الموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض، ويشمل الطرح 305 قطع أراض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة)، بجانب 104 قطع أراض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة)، بالإضافة إلى 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتى (النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان).

وحول تفاصيل الحجوزات المبدئية فى أول أيام الحجز، قال الدكتور وليد عباس، إن أعداد الحجوزات المبدئية لقطع الأراضي الأكثر تميزا بلغت 375 حجزا، لـ143 قطعة أرض، بينما بلغت أعداد الحجوزات المبدئية لقطع الأراضي المميزة 408 حجوزات، لـ104 قطع أراض، فى حين وصلت أعداد الحجوزات المبدئية لقطع الأراضي المتوسطة 756 حجزا لـ58 قطعة أرض.

وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، يتيح تعديل الرغبة، أو العدول عن طلب التخصيص أثناء فترة الحجز، وذلك قبل سداد جدية الحجز فقط، ولا يسمح بتعديل عملة السداد (بالنسبة لمحور الأراضي الأكثر تميزا)، أو نسبة استكمال باقي ثمن الأرض (بالنسبة لمحور الأراضي المميزة والمتوسطة) بعد استكمال الحجز، ورفع إيصال سداد جدية الحجز.

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