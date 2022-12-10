السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من  لجنة التعليموالبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانونالمقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملةلمصر من خلال الربط بين ٦٠ قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة؛ بهدف رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتهامن خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معكافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسساتلتصبح أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيقإرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية من شأنه أن يعمل على تفعيل خدماتالمجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعمقطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصاديةوسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهمبما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحث العلمي التحول الرقمي الخدمات الرقمية الحكومة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إنشاء صندوق مصر الرقمية صندوق مصر الرقمية

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