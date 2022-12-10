السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. سحب ملفات خريجي جامعتي الزقازيق وبنها للوظائف الجديدة بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، عن سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة ٢٠٢٢، اليوم السبت، من  خريجي الحقوق بجامعتي الزقازيق وبنها.

وكان مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب أعلن عن مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة ٢٠٢٢، من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، على أن تبدأ سحب الملفات اليوم ٣ ديسمبر وتنتهي في ١٩ ديسمبر وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وألا يزيد المتقدم على 31 عامًا وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وتبدأ سحب الملفات بخريجي جامعة القاهرة 3 ديسمبر وعين شمس يوم الأحد 4، وجامعة الإسكندرية وجامعة طنطا 5 ديسمبر، و6 ديسمبر جامعة المنصورة وحلوان، 7 ديسمبر لخريجي كليات الشرطة، و8 ديسمبر لخريجي لجامعتي أسيوط والمنيا، و10 ديسمبر خريجي جامعة الزقازيق وبنها.

مجلس الدولة الملفات مندوب مساعد الحقوق جامعة الزقازيق جامعة بنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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