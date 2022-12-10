إحباط 3 محاولات لتهريب أقراص ومواد مخدرة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط ثلاث محاولات تهريب لكمية من الأقراص والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كانت المحاولة الأولى في الإدارة الثالثة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هولندا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من أمستردام، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY"، تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب بين الملابس.

وبتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود علبتين من السجائر داخل كل منهما 17 سيجارة مخلوطة بمخدر الماريجوانا بإجمالي 34 سيجارة و 5 سجائر ملفوفين بها نبات الماريجوانا وأنبوب زجاجي بداخله نبات الماريجوانا المخدر بوزن 17 جراما.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اليونان على رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، استوقف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا لملاحظة انتفاخ جيوب الجاكيت الذي يرتديه الراكب، تبين وجود 27 شريطا لعقار الترامادول المخدر تركيز 100 ملجم بها 269 قرصا و 4 شرائط لنفس العقار تركيز 37,5 ملجم بها 40 قرصا وشريطا لنفس العقار تركيز 50 ملجم به 10 أقراص وشريط لعقار مدرج بجداول المخدرات به 14 قرصا بإجمالي 353 قرصا.

أما المحاولة الثالثة فكانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، حيث تم ضبط 5 عبوات بداخلها زيت HTC المخدر وعبوتين بلاستيك بداخلها 39 قرصا لعقار مدرج بجداول المخدرات بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من أمريكا على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من نيويورك.

وقرر الدكتور ماجد موسى مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 258 و 259 و 260 لسنة 2022 وإحالة الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.