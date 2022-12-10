السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم

ارشيفية
ارشيفية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، حكمها على متهم بقتل زوجته في المقطم.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق القضية إلى المفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم «ع. م»، في غضون شهر مايو دائرة قسم شرطة المقطم قتل المجني عليها «م. ط»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما بينهما من خلاف بأن دبر لجريمته. 

وأنه ما إن ظفر بها وحيدًا حتى كال لها عدة ضربات قاتلة في أماكن متفرقة بأنحاء جسدها باستخدام أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجر" قاصدًا قتلها فأحدث الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة أنه تقدمت تلك الجناية في نفس المكان والزمان جناية أخرى، خطف المجني عليها «م. ط» بأن قام باستدراجها متجهًا لمكان خلا من أعين المارة، وأوهم إياها بحل الخلاف الواقع بينهما فتمكن باستخدام تلك الوسيلة القسرية من إبعادها عن ذويها.

جنايات القاهرة التجمع الخامس المقطم المفتي قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

العراق يتحرك دوليًا لحسم ملف استرداد الأصول المهربة

صفاء النجار تنعى صلاح فضل.. وتكشف عن آخر حوار لها معه

1539حجزا لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة في أول يوم

حبس عاطل ضبط بحوزته 180 طربة «حشيش» في الإسكندرية

ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

اليوم.. سحب ملفات خريجي جامعتي الزقازيق وبنها للوظائف الجديدة بمجلس الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة