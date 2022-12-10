السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|حلمى بكر لـ شيرين: الجمهور بيحاسب.. ورسالة من ميسى إلى «فيفا»

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تصدرت التريند ومحركات البحث بـ«جوجل»، والتي تنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

حلمى بكر لشيرين عبدالوهاب: الجمهور بيحاسب وعلى أد كرمه ممكن يبقى بخيل

كشف الموسيقار حلمي بكر عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية خلال لقاء تليفزيوني.

وعلق، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة.

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رسالة نارية من ميسي إلى "فيفا" بشأن حكم مباراة الأرجنتين وهولندا

بعث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، رسالة نارية إلى "فيفا" بشأن أداء الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، الذي أدار مباراة الفريق ضد هولندا.

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق الفوز على هولندا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4- 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي.

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بريطانيا تزوّد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات وصواريخ

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات وصواريخ للدفاع الجوي، خلال الأسابيع المقبلة.

بحسبما أعلنه المكتب، أكد رئيس الوزراء البريطاني، خلال مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، أن بريطانيا.

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بعد أن حملت منه سفاحا.. القبض على متهم باغتصاب فتاة الباجور

حررت أسرة فتاة محضر ضد "ج، ا، ط"، 50 عامًا، متزوج ومقيم بإحدى قرى مركز ومدينة الباجور، باغتصاب نجلتهم صاحبة الـ19 عامًا والتعدي عليها، مما تسبب في حملها منه سفاحا، وعلى الفور تمكنت مباحث مركز الباجور من القبض.

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«حسد وسحر أسود».. قارئة التاروت تكشف أسرارًا ومفاجآت للكابتن محمد بركات (فيديو)

كشفت قارئة التاروت عن أسرار خاصة في حياة الكابتن محمد بركات، قائلة: "أنت محسود جدًا، هناك ناس من الماضي يحسدونك، عندك مراقبون كثر جدًا، عندك تكالب، ومعمول لك سحر أسود".

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ميسى حلمي بكر بريطانيا أوكرانيا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فيفا

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