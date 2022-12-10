إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بسنورس في الفيوم

قال المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إنه تم تنفيذ حملة بنطاق مدينة سنورس برئاسة جمال العوامي، نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، قامت بإزالة حوائط بالبلوك الأبيض على قطعة أرض زراعية بمساحة (12) سهمًا.

وتمكنت الحملة أيضًا من إزالة شدة خشبية لإنشاء أساسات خرسانية على مساحة (12) سهمًا، وإزالة شدة خشبية بالدور الأول العلوي لأحد المنازل خارج الحيز العمراني للمدينة على مساحة (1) قيراط بالإضافة إلى منع حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني للمدينة عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة (100) متر.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي لحالات التعدى على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وغير المرخص.

كما أضاف رئيس المركز أنه يستمر تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير بعدد من طرق المركز لرفع القمامة والأتربة، بالإضافة إلى متابعة و ري الأشجار التي تم غرسها مؤخرًا، وأسفرت حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية مساء أمس الجمعة، عن رفع (238) طن قمامة و(9) أطنان أتربة ومخلفات من المدينة وقرى المركز.

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