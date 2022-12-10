أسماء 12 مصابًا إثر انقلاب «ميكروباص» في قنا

أُصيب 12 شخصًا صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في قنا، بالقرب من قرية المراشدة.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيارات انقلبت بسبب انفجار الإطار الخلفي الخاص بها، وأسفر ذلك عن إصابة 12 أشخاص بجروح وكدمات واشتباه كسور.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: إسراء نور علي، 23 عامًا، دنيا صلاح عبدالهادي، 18 عامًا، رحاب عمران أحمد، 19 عامًا، أحمد أبو الوفا أحمد، 23 عامًا، محمد عبدالفتاح عبدالله، 18 عامًا، محمد قرشي فؤاد، 35 عامًا، سعاد محمد عباس، 65 عامًا، عبدالله أحمد محمد، 30 عامًا، أميمة زين العابدين فخري، 32 عامًا، حنان علي محمد، 18 عامًا، مرتضى بدر الدين، 43 عامًا، نورهان أيمن محمد، 19 عامًا.