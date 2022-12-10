السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 15 محضرا لمزارعين لامتناعهم عن توريد حصة الأرز المقررة بالمحلة

ارشيفية
ارشيفية

حررت حملة من مديرية تموين الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية، 15 محضرًا لمزارعين في مركز المحلة الكبرى؛ لامتناعهم عن توريد حصة الأرز الشعير المُقررة.

كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش المزارعين للتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع بالأرز إلى شون المحافظة، وفى حالة المخالفة يتعرض المزارع لغرامة 10 آلاف جنيه، والحرمان من زراعة الأرز العام المقبل، والحرمان من الأسمدة والمبيدات المدعمة.

وحررت الحملة خلال عملها فى مركز المحلة الكبرى، 15 محضرًا لمزارعين لم يوردوا حصة الأرز إلى الشون حتى الآن، رغم حصاد الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
 

تحرير الوفد محضر لمزارعين المحلة الكبري لامتناعهم توريد حصة الأرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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