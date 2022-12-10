السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل ضبط بحوزته 180 طربة «حشيش» في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو بقصد الاتجار به على عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلوجرامًا ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

180 طربة حشيش إتجار فى المواد المخدرة الإسكندرية التحفظ على المضبوطات المواد المخدرة النيابة التحقيق أمن الأسكندرية

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