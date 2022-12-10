السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أنشطة متنوعة للتعريف بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى البحيرة (صور)

الندوه
الندوه

نفذت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة مجموعة من الأنشطة المختلفة والمكثفة، استعدادًا لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تنطلق فى تمام الساعة الثامنة صباحًا غدًا الأحد.

وأشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التى شملت تنفيذ الندوات التثقيفية للتوعية بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بالتعاون مع كل الهيئات والجهات الحكومية والأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة والجمعيات الأهلية، وغيرها، في الأماكن المختلفة على مستوى المحافظة، وكذلك خلال المشاركات فى القوافل الطبية العلاجية والقوافل السكانية، وذلك من خلال السادة مسئولى الثقافة الصحية بالمديرية والإدارات الصحية والوحدات التابعة، وذلك تحت إشراف الدكتورة سماح القاضى، مدير الإدارة.

كما أكد الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، أن مسئولي الثقافة الصحية بالإدارات الصحية فى جميع أنحاء المحافظة قاموا بعمل التوعية اللازمة من خلال الإذاعة المحمولة على سيارات، ومن خلال ميكروفونات المساجد وغيرها.

ولفت إلى أن المستهدف المقرر تطعيمه عدد "١١٠٠٣٠٣" أطفال بمحافظة البحيرة من عمر يوم وحتى خمس سنوات، بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمون فى مصر بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك لرفع مناعة الأطفال، مشيرًا إلى أن التطعيم سيتم من خلال مشاركة عدد "٢٩٩٨" فريقًا ثابتًا ومتحركًا بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة، وأن عدد الأطباء المشاركين بالحملة "٣٨٨" طبيبًا، وعدد مشرفي الإدارات "١٨٧" مشرفًا، وعدد مشرفي المديرية ٤٧ مشرفًا.

ويبدأ التطعيم من الساعة ٨ صباحًا وحتى ٤ عصرًا للفرق المتحركة فى المدن والقرى والمناطق العشوانية، وحتى الساعة الثامنة مساءً للفرق الثابتة فى جميع المراكز الصحية، ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة.

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