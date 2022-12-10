اليوم.. انطلاق اجتماع المجلس التنفيذي الـ 70 للهيئة العربية للطاقة الذرية

تستضيف هيئة الطاقة الذرية اليوم السبت، اجتماع المجلس التنفيذي السبعين للهيئة العربية للطاقة الذرية.

ويرأس الدورة الحالية دولة فلسطين ويمثلها السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشئون الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة، ونائب رئيس الدورة الحالية وهي دولة الكويت ويمثلها المهندس منصور سعيد الجويان مدير إدارة أعمال الاجهزة والتحكم بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت، والوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلاً لجامعة الدول العربية والدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية.

وبحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية ورئيس الوفد المصري وعضو المجلس التنفيذي للهيئة ووفود الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي وهي جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة الكويت، الجمهورية البنانية، دولة ليبيا، الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى وفدي جامعة الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية.



ويجدر الإشارة بأن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية يختص بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة في اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، وسيشمل جدول أعمال المجلس: عرض أنشطة الهيئة خلال عام 2022 والتي تشمل الأنشطة العلمية المنفذة، اجتماعات الخبراء، التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربيـة، التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية.

كما يشمل جدول الأعمال مناقشة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الخطة المستقبلية لأنشطة وبرامج الهيئة العربية للطاقة الذرية لسنة2023، كذلك موضوع استضافة المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2023، و عرض نتائج المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية والذي عقد بالقاهرة من 6-8 ديسمبر 2022، كما سيتم عرض موضوع الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2030، وختاماً تحديد موعـــــد ومكـــــان عـــــقـــــد الدورة 71 للمجلس التنفيذي والدورة 35 للمؤتمر العام للهيئة.

وأشار الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، إلى أن هيئة الطاقة الذرية يسعدها إستضافة فاعليات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في إطار دعمها لأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية وسعيها الدائم لدعم التعاون بين الدول العربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والقيام بدورها المحوري لدعم جميع الأنشطة المحلية والدولية في هذا المجال.

و قال الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، إن من أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها "الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2030" والتي تم عرضها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 110 بجامعة الدول العربية ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) بالجزائر، وكذلك الخطة المستقبلية لأنشطة الهيئة لعام 2023.