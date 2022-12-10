بث مباشر.. تدشين كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالإسكندرية

ترأس منذ قليل، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل منطقة الجواهر بالإسكندرية.

شاركه في إتمام صلوات التدشين، عددًا من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا إيلاريون الأسقف العام بالإسكندرية، والأنبا هيرمينا الأسقف العام للإسكندرية.

وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الجمعة، استقبال شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدى الأقباط.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات التسبحة الكيهكية "سينرجيا 4"، والتي تنظمها لجنة الجامعة بأسقفية الشباب للعام الرابع على التوالي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك مساء الخميس 22 ديسمبر الجاري، يأتي ذلك بعد توقفها لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العامين السابقين.

و يحضر صلوات التسبحة الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة وخورس الإكليركية بقيادة المُعلم إبراهيم عياد وكل خدام لجنة جامعة بأسقفية الشباب.

- الأنبا يؤانس يترأس صلوات كيهك

وطيلة شهر كيهك الذي يبدأ في 9 ديسمبر الجاري، وينتهي 6 يناير المقبل يزور الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، عددا من الكنائس داخل أسيوط والقاهرة والزيتون ونجع حمادي.

إذ يترأس الأنبا يؤانس أولى أيام التسبحة الكيهكية بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة بأسيوط، فيما يترأس كل أربعاء صلوات التسبحة بكنيسة العذراء بالزيتون، على أن يترأس في 16 ديسمبر صلوات التسبحة بكنيسة السيدة العذراء بنجع حمادي.

ويقوم الأنبا يوأنس برحلة رعوية إلى دولة الإمارات، يوم الجمعة 23 ديسمبر، ويترأس خلال تلك الزيارة التسبحة بكنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بالشارقة، ويعود الأنبا يؤانس إلى أسيوط في اليوم التالي ليصلي بكنيسة مارمرقس بأسيوط.