السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» وغيرها بالسويس

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت؛ للوقوف على سير العمل ونسب التنفيذ بالمشروعات التي تنفذها الدولة في محافظة السويس.

يرافق الدكتور مصطفى مدبولي، عدد من الوزراء والمسئولين، على رأسهم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المقرر أن يكون في استقبالهم محافظ السويس والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مشروعات الصرف الصحي ومشروعات الاسكان، ومشروعات الصحة ومشروعات قرى "حياة كريمة".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة تفقد المشروعات على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، للوقوف على حقيقة الأمور بكل دقة.

وبحسب مصدر في رئاسة الوزراء، سيكون هناك وثبات كثيرة في جولة اليوم، وفقا لعدد المشروعات التنموية والخدمية الكثيرة التي تنفذها الحكومة في محافظة السويس.

يذكر أن آخر جولة تفقدية أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسا للوزراء، كانت فى نفس التوقيت العام الماضي، وشهدت الجولة تفقد عدد كبير جدا من المشروعات، لم تشهدها محافظة السويس من قبل.

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