السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رويترز: الصين تسجل 13 ألفا وو811 إصابة بفيروس كورونا

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية، السبت، إن الصين سجلت 13 ألفاً و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، منها 3082 إصابة مصحوبة بأعراض و10729 بلا أعراض وفقا لما نقلته وكالة رويترز.


وسجلت الصين 16797 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3637 مصحوبة بأعراض و13160 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 13585 إصابة محلية جديدة الجمعة منها 3034 مصحوبة بأعراض و10551 بلا أعراض نزولا من 16592 في اليوم السابق.

 

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا


سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية، على سلالة كورونا الجديدة والاكثر شراسة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن دول جنوب إفريقيا ستشهد سلالة جديدة أكثر تدميرا في الأشهر المقبلة.

 

وكان قد حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور سلالة أكثر شراسة من فيروس كوفيد 19 “كورونا” في طريقها ودعت المنظمة في البلاد إلى الهدوء الحذر. 

 

دراسة تكشف تفاصيل متحورات جديدة

يأتي ذلك في أعقاب تقرير صادر عن باحثين في معهد إفريقيا للأبحاث الصحية في ديربان، وحذروا فيه من أن الفيروس التاجي لا يزال قادرًا على التحور، على الرغم من فترة الهدوء الحالية، وقد ينتج عنه نسخة أكثر شراسة في المستقبل.

 

وكان قد أصدر العلماء هذا التحذير بعد أن درسوا حالة شخص مصاب بالإيدز أصيب بطفرة “Omicron” من عدوى كورونا، ولم يتمكن من التخلص منه لمدة ستة أشهر، بسبب ضعف جهازه المناعي.

 

وأوضحت الدراسة أنه عند بقاء متحور الفيروس في جسم المريض لعدة أشهر، فإنه يجد متسعًا من الوقت لتكاثره، ومن ثم تزداد احتمالية إفرازه متحولة جديدة أكثر شراسة نتيجة التعديلات والتغييرات، التي حدثت فيه.

 

قالت الدكتورة روث جراهام في مؤتمر WEEF و GEDC لعام 2022 ، إن كوفيد 19 سرع من المتغييرات. 

 

وأوضح الباحث في علم الأوبئة أليكس سيغال ، الأكاديمي المشرف على الدراسة ، أن الفيروس الذي ظل في الجسم لفترة طويلة تسبب في حدوث التهاب أكبر في الرئتين، في وضع مشابه لما كان سببه الإصابة بسلالات سابقة من فيروس كورونا.

الصين فيروس كورونا كورونا إصابة جديدة وكالة رويترز رويترز

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