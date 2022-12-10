بينهم فتاه أجنبية.. مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ببنها

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين من بينهم فتاة من جنسية أجنبية "نمساوية " في حادث مروع بمنطقة كوبري الشموت ببنها بمحافظة القليوبية.

تلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول «جثه أ ح ع» سن 20 عامًا، وثلاثة شباب آخرين وفتاة من جنسية أجنبية "نمساوية" مصابين وجميعهم مقيمن في قرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها.

انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث واستخراج تصريح الدفن للمتوفي ووضع المصابين في المستشفي تحت الملاحظة، وبالفحص تبين وقوع الحادث إثر انفجار في الإطار الأمامي للسيارة، مما أدى إلى وجود خلل وعدم التحكم في السيارة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل، تعطلت حركة الطريق الزراعي بنها القاهرة في طوخ أثناء تصادم سيارة ملاكي بعامود كهرباء بمدينة بنها، مما أدى إلى مصرع شاب، وإصابة آخرين أثناء حفل زفاف عروسين تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم 7286 بعامود كهرباء اتجاه مدينة بنها بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بزمام مدينة طوخ.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين إسعاف، وتبين أن سبب وقوع الحادث اختلال أحد إطارات سيارة ملاكي واصطدمت بعامود كهرباء يمين الطريق، ونتج عنه مصرع «أحمد. م. س» 23 سنة، وإصابة «نور . م . ش» و «محمد.ع.س»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، والجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.