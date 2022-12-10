السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الصحة»: وفرنا كل الخطوط العلاجية للمتعايشين مع مرض الإيدز

مرض الإيدز
مرض الإيدز

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر نجحت في توفير كل الخطوط العلاجية لمرض الإيدز بالمجان للمرضى، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف القضاء على المرض أو الوصول لأقل معدلات الانتشار، مضيفَا أن هناك توسعَا فى عيادات الفحص والكشف والتحليل وصرف العلاجات. 

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الخدمات التى تقدمها الوزارة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرى المسبب للإيدز، مشيرا إلى أن الخدمات تتضمن الفحص والمشورة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري، حيث يتم عمل الفحص المعملي في سرية تامة.

وقال إن الخدمات تتضمن الدعم الاجتماعي المتكامل للمصابين بالفيروس وذويهم، بالإضافة إلى الرعاية الإكلينيكية للمصابين بالفيروس مع تقديم العلاج مجانًا من خلال مراكز العلاج بمستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه يمكن الاستفسار عن كافة الخدمات عبر الخط الساخن 0233152802 أو 08007008000 أو 0233152801.

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