السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسيمة اليوم السبت، في البنك الأهلي المصري، 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 24.54 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 24.59 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 24.58 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

بينما سجل  الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 24.62 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 24.65 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس سعر 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 24.59 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 24.64 جنيه، وسجل في البنك المصري الخليجي سعر 24.62 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 24.65 جنيه.

وسجل الدولار اليوم في السوق السوداء، سعر 30 جنيه للشراء، و30.50 جنيه للبيع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

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