السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«حسد وسحر أسود».. قارئة التاروت تكشف أسرار ومفاجآت للكابتن محمد بركات (فيديو)

محمد بركات
محمد بركات

كشفت قارئة التاروت ، أسرار خاصة في حياة الكابتن محمد بركات، قائلة: "انت محسود جدًا، هناك ناس من الماضي يحسدونك، عندك مراقبين كثر جدًا، عندك تكالب، ومعمول لك سحر أسود".

وأضافت قارئة التاروت خلال لقاءها بالنجم محمد بركات خلال لقاءه ببرنامج حبر سري المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الذي تقدمه الإعلامية آسما إبراهيم، أن النجم محمد بركات مقبل على مشروع يضعه على قمة الشهرة، معقبة:"سوف تصبح أكثر شهرة بكثير". 

وأوضحت أن محمد بركات شخص مشوش جدًا، لافتة إلى أنه يعاني من القلق، كما أنه قلق بشأن بيته وشغله، وأن المجهود الذي يبذله محمد بركات في عمله سينتج عنه مغامرة جديدة مع الناس الموجودين بالماضي، وسيأتي من وراء هؤلاء الناس الكثير من الفلوس".

وتابعت: "انت شخص محظوظ، لكن عليك الانتهاء  من التفكير؛ لأنه يعاني من كثر الكوابيس ".

وأشارت إلى أنه تعرض للخيانة بسبب كثرة عناده، ليرد عليها قائلًا: "من الممكن أكون تعرضت للخيانة، لكم عملت نفسي مش واخد بالي عشان لا أتألم". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«حسد وسحر أسود».. قارئة التاروت تكشف أسرار ومفاجآت للكابتن محمد بركات (فيديو)

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