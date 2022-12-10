رسالة نارية من ميسى إلى الفيفا بشأن حكم مباراة الأرجنتين وهولندا

بعث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، برسالة نارية إلى الفيفا بشأن أداء الحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي أدار مباراة الفريق ضد هولندا.

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق الفوز على هولندا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لا أريد أن أتحدث عن الحكم (ماتيو لاهوز)؛ لأنهم يعاقبونك، لا يمكنك أن تقول ما هو رأيك".

وأضاف: "يجب أن يراجع فيفا ذلك الأمر، لا يمكنهم وضعه في مثل هذه المباراة، هذا الحكم لم يرتق إلى مستوى التوقعات".

