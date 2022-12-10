السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من ميسى بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف نهائى المونديال

ميسي
ميسي

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته الشديدة بعد تأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هولندا بركلات الجزاء الترجيحية.

 

واستضاف ملعب "لوسيل" مباراة المنتخبين في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم، حيث فازت الأرجنتين بركلات الترجيح.

 

وقال ميسي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني: " نشعر بكثير من الفرح والسعادة لم يكن الأمر متعلق بوقت إضافي أو ركلات الترجيح، كان علينا أن نعاني، لكننا نجحنا وهذا شيء مثير للإعجاب".

 

وأضاف: "الأرجنتين من بين أفضل 4 منتخبات في العالم لأنها تظهر دائما اللعب في كل مباراة بنفس الرغبة ونفس القوة".

 

وواصل حديثه: "هذا الفريق يتفهم لحظات المباراة، عندما يتعين عليهم اللعب، يفعلون ذلك، عندما يتعين عليهم الدفاع أيضًا".

 

واستمر النجم الأرجنتيني: "كرواتيا أظهرت أنها فريق رائع، في بعض الأحيان لعبوا على قدم المساواة مع البرازيل، إنه فريق عمل مع نفس المدرب لفترة طويلة وهم يعرفون بعضهم البعض جيدًا".

ليونيل ميسى منتخب الارجنتين مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022

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