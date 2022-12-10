السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير روسيا لدى واشنطن: لا دليل على تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة

أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف

 قال السفير الروسى لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إنه لا يوجد أي دليل على تحسن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

 

وأضاف السفير الروسي - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم )الإخبارية - "لا يوجد لدي تقييم إيجابي أو أي إشارة توحي بالإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية، والحوار حول الاستقرار الاستراتيجي غائب، ويجب الاعتراف بذلك وقول ذلك بصراحة".


وأوضح أنه لا توجد أي مقدمات لتحسن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن أي اتصالات منفردة تعتبر استثنائية.


واعتبر السفير أن الولايات المتحدة تسعى "لعرقلة التطور العسكري والتقني لروسيا"، وفرض اتفاقات سيكون لموسكو دور ثانوي فيها.


وأكد أن غياب الحوار هو نتيجة للسياسات المعادية لروسيا التي تتبعها واشنطن، حيث أنهت الحوار في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن "النهج الرامي إلى التخلي عن الحوار الجدي والمهني مثبت في الوثائق المنهجية للولايات المتحدة".

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