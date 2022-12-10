على الدين هلال: الصين هى القوة الصاعدة فى العالم (فيديو)

أوضح الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، لماذا تُعد الصين هي القوة الصاعدة في العالم، ويكشف سر تفوق القارة الآسيوية، قائلًا: "إن الصين هي القوة الصاعدة في العالم، وعلى مدى أربعين سنة نمت بشكل مضطرد 12%، 13%".

وأضاف الدكتور علي الدين هلال، خلال لقاءه ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «etc»، الذي يقدمه الإعلامي ضياء رضوان، أنه توارت ما كان يسمى بالمعجزة اليابانية لصالح الإنجاز الآسيوي عمومًا والصين خاصة، الذي كان على هامشه النمور الآسوية من مالبزيا، أندونيسيا، فيتنام، تايلاند.

وأوضح أنه خلال الأربعين عام الماضي، انتقلت مصادر القوى من أوروبا وأمريكا إلى آسيا، مؤكدًا أن آسيا هي القارة الصاعدة في العالم، معقبًا:"القرن الحادي والعشرين هو قرن آسيوي، وقرن صيني".

وأشار إلى أنه في وثيقة الأمن القومي الأمريكية التي تم نشرها منذ عدة اسابيع، أن كلام بايدن يقول بأن المعركة في الداخل، وعلينا أن نعمل تجديد لأسالبيب الإقتصاد والإدراة الأمريكية، مؤكدًا أن أمريكا تعترف لأول مرة أن الصبن تفوقت عليها في التنظيم الإقتصادي والإداري.